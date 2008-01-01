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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:00 Пятница, 7 сентября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 35%.



Содержание кислорода в приземном слое атмосферы будет в пределах нормы, а утренние часы - повышенным. Атмосферное давление высокое.



В процессе своей жизни человек довольно легко приспосабливается к изменениям погоды, порой даже значительные перепады метеопараметров не вызывают негативных изменений со стороны самочувствия. Однако, при переутомлении, под влиянием стрессовых нагрузок, при наличии хронического заболевания происходит ослабление приспособительных механизмов, в этих случаях " погодные " капризы становятся нагрузочными и вызывают ответные реакции в виде ухудшения самочувствия. Поэтому, сохраняющиеся длительный период повышенный фон атмосферного давления может по прежнему оказывать негативное влияние на состояние метеозависимых людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



7 сентября геомагнитный фон прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /



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