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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 6 сентября
Погоду в Москве и области будет определять западная периферия обширного антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 19..21 градуса, по области 17..22. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 40 %. / meteonovosti.ru /
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