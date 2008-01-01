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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 6 сентября

  Погоду в Москве и области будет определять западная периферия обширного антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 19..21 градуса, по области 17..22. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 40 %. / meteonovosti.ru /
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