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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 6 сентября

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25..26 градусов, Северном 24..26 градусов, Северо-восточном 24..26 градусов, Восточном 24..26 градусов, Юго-восточном 24..26 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 24..25 градусов, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 25..26 градусов.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 24..25 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 25..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+25
Пт.
7 сен.
+24
Сб.
8 сен.
+24
Вс.
9 сен.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+46
Басра		 -1
Крайстчерч

некомфортное место: Охотск
комфортное место: Исфана

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