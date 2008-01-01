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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Иркутской области

ИА "Метеоновости" / 14:45 Четверг, 6 сентября

  В минувший день, 5 сентября, Иркутская область оказалась во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Сильный дождь, начавшийся 5 сентября, продолжался и ночью 6 сентября. Количество выпавших осадков достигло 34 мм. Порывы ветра достигали 24 м/с. В отдельных районах были отмечены заморозки до -2 градусов.

7 сентября атмосферное давление в Иркутской области начнет расти, скажется влияние антициклона. Атмосферные фронты также напомнят о себе. Местами пройдут дожди различной интенсивности, ночью в северных районах с мокрыми снегом, ветер будет усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха ночью 3..8 тепла, при прояснении заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 14..19 градусов, при облачной погоде термометры покажут 6..11. / meteonovosti.ru /
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