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Новости погоды
О рекордах температуры на территории России
ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 6 сентября
Аномально теплая погода установилась на большей части ЕТР, температура воздуха превышает привычные значения на 6 градусов. Также лето решило задержаться на севере Западной Сибири и на Чукотке. И снова не обошлось без температурных рекордов.
На ЕТР городами-рекордсменами стали Великие Луки, где термометры показали 27,7 градуса, Тула, 27,9 градуса и Орел с температурой 28,9 градуса.
Рекордное значение зафиксировано в Салехарде, 21,4 градуса, ранее, в 2005 и в 2009 годах воздух прогревался до 20,8 градуса.
На Чукотке до 14 градусов прогрелся воздух в Уэлене. Предыдущий рекорд, 12,3 градуса, остался в 2009 году. / meteonovosti.ru /
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