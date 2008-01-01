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Новости погоды

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О рекордах температуры на территории России

ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 6 сентября

  Аномально теплая погода установилась на большей части ЕТР, температура воздуха превышает привычные значения на 6 градусов. Также лето решило задержаться на севере Западной Сибири и на Чукотке. И снова не обошлось без температурных рекордов.

На ЕТР городами-рекордсменами стали Великие Луки, где термометры показали 27,7 градуса, Тула, 27,9 градуса и Орел с температурой 28,9 градуса.

Рекордное значение зафиксировано в Салехарде, 21,4 градуса, ранее, в 2005 и в 2009 годах воздух прогревался до 20,8 градуса.

На Чукотке до 14 градусов прогрелся воздух в Уэлене. Предыдущий рекорд, 12,3 градуса, остался в 2009 году. / meteonovosti.ru /
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