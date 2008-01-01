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Небывалое количество осадков выпало в Поронайске



ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 6 сентября



Бывший тайфун "Jebi" продолжает хозяйничать на Дальнем Востоке. И на этот раз вихрь разошелся не на шутку. На Сахалине с этим циклоном были связаны очень сильные дожди, 120-140 мм за 12 часов, ветер в порывах усиливался до 30 м/с, а на юге острова порывы ветра достигали ураганной силы, 40 м/с. Больше всего осадков 5 и ночью 6 сентября выпало в Поронайске, 162 мм за сутки. Это в 4 раза больше предыдущего рекорда, который состоялся в 1972 году и составил 40,5 мм. Выпавшее за сутки количество осадков превышает месячную норму, которая составляет 112 мм. В ближайшие дни осадки в регионе продолжатся, копилка осадков пополнится. / meteonovosti.ru /



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