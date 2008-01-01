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Новости погоды
Погода в Москве и области в день выборов
ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 6 сентября
Предстоящие выходные дни - особые для жителей Москвы и Московской области: День города в Москве совпадет с выборами мэра, а в Подмосковье пройдут выборы губернатора. И погода в эти дни сохранится вполне комфортной для этих праздничных мероприятий.
Антициклон, сумевший обеспечить почти июльскую погоду в начале недели, сохранит свои полномочия практически до конца календарной недели.
7 сентября в Москве Подмосковье небольшая облачность без осадков. И 8 сентября в течение суток вероятность осадков невелика. Минимальная температура в городе 12..14 градусов, по области 10..15, на востоке Подмосковья местами до 5 тепла.
9 сентября, в воскресенье, лишь к вечеру увеличится вероятность небольшого дождя, но это нисколько не помешает проведению праздничных мероприятий. Днем воздух прогреется до 25..26 градусов, что выше нормы на 6 градусов. И погода будет больше соответствовать концу июля. Лишь желтая листва на деревьях будет напоминать о начале осени. / meteonovosti.ru /
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