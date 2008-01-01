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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 6 сентября



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..25 градусов, Северном 23..24 градуса, Северо-восточном 24 градуса, Восточном 23..25 градусов, Юго-восточном 24 градуса, Южном 23..25 градусов, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 22..24 градуса, Северо-западном 24..25 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23..24 градуса, на территории Новой Москвы небольшая без осадков, температура воздуха 23..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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