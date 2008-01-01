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Ухудшение погоды на курортах Крыма и Кавказа



ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 6 сентября



Активный циклон и его атмосферные фронты станут причиной ухудшения погодных условий в Крыму на Черноморском побережье Северного Кавказа. В период с 7 по 9 сентября в Крыму пройдут сильные, местами очень сильные дожди, прогремят грозы, ожидается граду и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, температура воздуха понизится до 20..25 градусов. На Черноморском побережье Северного Кавказа ожидаются сильные дожди и град, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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