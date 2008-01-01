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Новости погоды

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Тайфун продолжает шествие по югу Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 6 сентября

  Бывший тропический циклон "Jebi" уже второй день терзает Дальневосточный регион. С выходом тайфуна на сушу сильные дожди и ураганный ветер обрушились на Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область. 5 и в ночь на 6 сентября в Хабаровском крае прошел дождь, количество осадков составило 81 мм, а ветер в порывах усиливался до 30 м/с. В Приморье выпало до 43 мм небесной влаги, а на Сахалине целых 162 мм, на юге порывы ветра достигали ураганной силы, 40 м/с. Сильные дожди (до 50 мм) прошли и на юге Курильской гряды.

7 сентября циклонический вихрь отправится на север, а на смену ему придет небольшой, но очень активный волновой циклон. В Хабаровском крае и в Приморье ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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