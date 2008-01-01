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Очередной ураган Атлантического океана



ИА "Метеоновости" / 10:19 Четверг, 6 сентября



В центральной части Атлантики ураган "FLORENCE" набирает силу, его координаты 21,4o с.ш., 44,8o з.д. Смещается ураган на северо-запад, со скоростью около 20 км/ч. Скорость ветра 45-55 м/с. К выходным скорость ветра в нем существенно не изменится, а к берегам Северной Америки он не приблизится, по предварительным прогнозам воскресным днем вихрь будет от побережья на расстоянии около 2000 км. / meteonovosti.ru /



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