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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Четверг, 6 сентября

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

Сохраняется теплая и солнечная погода. Атмосферное давление немного выше привычных значений. Дополнительным нагрузочным фактором станет возмущенный геомагнитный фон. Неблагоприятны такие условия для лиц старшего возраста, перенесших сосудистые катастрофы. У таких людей может отмечаться недомогание, усиление болевых симптомов (головные боли, боли в области сердца, тахикардия или приступы стенокардии). Возможны и различные вегетативные дисфункциональные и психоэмоциональные расстройства. Следует контролировать артериальное давление, не забывать о средствах, нормализующих давление и улучшающих сердечную деятельность. Поддержать организм, нормализовать и снять проявления эмоциональной неустойчивости помогут водные процедуры, ванны с добавлением хвойного экстракта, морской соли. Конечно, следует нормализовать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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