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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 5 сентября



Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона с центом над югом Западной Сибири. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 20..22 градусов, по области 17..22. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /



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