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Об ураганах Тихого океана



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 5 сентября



На северо-востоке Тихого океана сразу два урагана продвигаются в сторону Гавайских островов. Ближе к ним "NORMAN" с координатами 19,6 гр. сев. шир. 146,6 гр. зап. дол. К Гавайям в субботу он подойдет на расстояние около 600-1000 км. Скорость ветра в его центр пока 40-50 м/с, будет ослабевать до 25-30 м/с.



Другой ураган. "OLIVIA". пока находится южнее, на широте 17 градусов, а к широте Гавайев он приблизится в пятницу, но все-таки окажется восточнее градусов на 20. Скорость ветра в нем 50-60 м/с. / meteonovosti.ru /



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