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Новости погоды
Стабильно теплая погода в Северо-Западном районе
ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 5 сентября
Условия погоды в северо-западных районах России диктует периферия антициклона, по его западной периферии поступает воздух с юга, и температура выше нормы на 4-5 градусов, и так вплоть до выходных. Немного разнообразит погоду кратковременный дождь, и даже возможна гроза.
Комфортные условия погоды и на Мурманском побережье, тепло, без дождей и слабый ветер, но здесь с усилением антициклона в субботу при ясном небе температура понизится до 5..7 градусов, а в центральных районах Мурманской области возможны заморозки до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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