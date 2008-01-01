Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 5 сентября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..25 градусов, Северном 23..25 градусов, Северо-восточном 23..24 градуса, Восточном 23..24 градуса, Юго-восточном 23..24 градуса, Южном 23..24 градуса, Юго-западном 23 градуса, Западном 22..24 градуса, Северо-западном 24..25 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23..24 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 23..24 градусов. / meteonovosti.ru /