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"Бархатная" погода на морских курортах



ИА "Метеоновости" / 12:22 Среда, 5 сентября



летом еще не прощаются. А на Средиземноморских курортах оно продолжается до октября.



Несмотря на то, что световой день становится короче, воздух прогревается до 30 градусов. Первая пятидневка сентября на побережье Краснодарского края в этом году выдалась теплее обычного на 3-4 градуса. Ночи здесь оставались очень теплые, от Анапы до Адлера около 22 градусов. Температура воды в пределах 23..25 градусов. Такие условия комфортные и для водных процедур и для принятия солнечных ванн.



В Крыму тоже очень тепло, средняя температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов, дождей нет, а температура воды 23..24 градуса. И такая погода удержится до начала 2 декады месяца.



А любителям более свежего воздуха можно рекомендовать пляжи Калининградской области, где днем тоже солнечно, воздух прогревается до 20..25 градусов, а в воде 17.



Постепенно спадает жара на пляжах юга Италии, в Греции и Турции. По ночам 20..25 градусов, днем немного за 30 градусов.



Примерно такие же условия на берегах Черногории, Хорватии и южном побережье Франции. Температура воды 25..28 градусов, в Израиле, на Кипре и на восточном побережье Турции вода прогрелась до 29 градусов!



На курортах Туниса воздух прогревается до 32 градусов. В Португалии прохладнее, но тоже вполне комфортно: 23..26 градусов, а вот вода на пляжах, открытых всем ветрам Атлантики значительно прохладнее: до 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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