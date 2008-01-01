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Новости погоды

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Штормит на Таймыре

ИА "Метеоновости" / 11:40 Среда, 5 сентября

  Очень активный циклон, что вышел на Таймыр, зародился еще в конце августа над севером Атлантики. Его путешествие вдоль арктического побережья России было неспешным. Испортил погоду в районе Норильска этот циклон 1 сентября, а 5 сентября в тылу циклона над Норильском разыгралась настоящая буря, порывы ветра достигали 26 м/с. Влияние циклона сказывается уже в Тикси, где ветер до 23 м/с. На севере Таймыра и на архипелаге Северная Земля, осадки в виде мокрого снега и очень ветрено, а температура лишь около 0 градусов. Холодно, с температурой до +3..-2 градусов будет до конца недели, осадки и ветрено. / meteonovosti.ru /
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