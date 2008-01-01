Новости погоды
О заморозках в Сибири и Якутии
ИА "Метеоновости" / 11:06 Среда, 5 сентября
Самые низкие значения температуры, как и предполагалось, отмечались в Якутии, до -10 градусов на станции Екючю, местами до -8 градусов, в Верхоянске до -8 градусов. Причем заморозки отмечались не точечно, а на довольно обширной территории республики. Состоялись заморозки в Красноярском крае, преимущественно в Эвенкии и Туруханском районе. А в западной Сибири с заморозками Омская, Томская и Новосибирская области, а также республика Алтай, до -1..-2 градусов. Вокруг Байкала местами температура понижалась до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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