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Тайфун ударил по Дальнему Востоку



ИА "Метеоновости" / 10:53 Среда, 5 сентября



К погодным катаклизмам как ни готовься, а защититься от них невозможно. Так и в тайфуном "JEBI", его прибытия на восточные районы России ждали с большой заблаговременностью, и довольно точно было рассчитано время начала ливней и усиления ветра. И вот 4 днем циклон обрушился на Сахалин, к ночи порывы ветра достигали 35-40 м/с, в Южно-Сахалинске до 24 м/с. В тылу циклона, который достался Приморью, сильнейшие ливни, на станции Рудная Пристань за сутки 104 мм. Во Владивостоке 4 сентября стало рекордным: 54,5 мм.



В четверг из-за тайфуна будут "страдать" северо-восточные районы Хабаровского края, в основном побережье Охотского моря. / meteonovosti.ru /



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