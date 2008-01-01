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Новости погоды

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О температурных рекордах в России

ИА "Метеоновости" / 10:16 Среда, 5 сентября

  На крайнем востоке Чукотки, на станции Уэлен, 4 сентября было +16,2 градуса, что выше почти на градус предыдущего значения, 1996 года. При юго-западном ветре на территории Чукотского округа теплая погода сохранится, и несмотря на усиливающийся ветер до 23-28 м/с. Температура местами повысится до 22 градусов. Превышены максимальные значения на территории Черноземья, причем это случается второй день подряд: в Воронеже 3 сентября +30,8, 4 сентября +30,2. В Курске 3 сентября +30,4, 4 сентября +29,1 градус. / meteonovosti.ru /
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