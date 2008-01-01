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Новости погоды
Некоторые сведения из погодной летописи 5 сентября
ИА "Метеоновости" / 09:37 Среда, 5 сентября
Год 1839: В Саратовском Заволжье все лето не было дождей. Когда 5 сентября пробовали пахать землю, она рассыпалась комьями. Засуха продолжалась и осенью. "Осенью не было ни дождей, ни снега, и ветры осыпали нас тучами пыли".
Год 1857: Как сообщают ведомости: " :у города Новой Ладоги в полночь на 5 сентября поднялась с северо-запада сильная буря, которою в тамошней пристани сорвало с причалов и якорей большое количество судов с разной кладью и бревенных гонок, стоявших близ нижнего устья Ладожского канала, ветром прибило их к правому берегу р. Волхов, вверх по течению на протяжении трех верст, причем многие суда потонули, а с некоторых разнесена кладь. Убыток около 300 тыс. рублей."
Год 1943: Холодная погода установилась в центре России в военный год. В Москве и Тамбове установлены абсолютные минимумы температуры воздуха. Они составили +0,9 и +2,7 градуса соответственно.
Год 2006: В ночь на 5 сентября в Алтайском крае отмечались заморозки до -1 градуса, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве до -6. Очень сильные дожди прошли на Сахалине, там выпало до 60 мм, а в районе Углегорска и вовсе налило 134 мм дождей, порывы ветра достигали 23 м/с. Причем похожие явления, и заморозки в Сибири и очень сильные дожди на Дальнем Востоке ожидаются и 5 сентября 2018 года. / meteonovosti.ru /
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