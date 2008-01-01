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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:49 Среда, 5 сентября



В Московском регионе антициклональный характер погоды. Сегодня будет жарко и без осадков. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 25..27 градусов в столице и до 22..27 - по области. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, 753 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



Повышенный фон атмосферного давления не лучшим образом отразится на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. У таких людей могут возникнуть приступы стенокардии, головные боли и боли в области сердца.



Теплые дни рекомендуется провести с пользой. Чаще бывать на свежем воздухе, выполнять посильные физические упражнения. Поддерживать организм витаминами. Людям пожилого возраста следует принимать лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых. / meteonovosti.ru /



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