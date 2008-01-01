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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 4 сентября



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..24 градуса, Северном 23..24 градуса, Северо-восточном 23 градуса, Восточном 22..24 градуса, Юго-восточном 23..24 градуса, Южном 23..24 градуса, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 22..23 градуса, Северо-западном 23..24 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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