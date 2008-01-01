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Новости погоды

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Тайфун "JEBI" выходит на Татарский пролив

ИА "Метеоновости" / 13:20 Вторник, 4 сентября

  Один из сильнейших тайфунов сезона, обрушился на Японию. Скорость ветра вблизи к центру вихря до 50 м/с, а в радиусе 300 миль, ветер до 15 м/с. Тайфун смещается на северо-северо-восток с большой скоростью, до 17 м/с. И всего через сутки он будет над восточными склонами Сихотэ-Алиня. На его пути все побережье Приморского края, Курилы и Сахалин. Этот циклон принесет очередную порцию сильнейших дождей, порывистый ветер. Так как Японское море будет бурлить как кипящий котел, то мореплавателям придется трудно. / meteonovosti.ru /
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