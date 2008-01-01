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Новости погоды
Ураган "GORDON" обрушился на юго-восток США
ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 4 сентября
Тропический шторм "GORDON" достиг северного побережья Мексиканского залива. Скорость ветра около 30 м/с, и в ближайшие сутки, по расчетам синоптиков, ветер не стихнет. Именно такой же силы ожидается ветер и над сушей. Ожидается, что бушевать вихрь намерен до конца недели, к тому времени скорость ветра стихнет до 10-15 м/с.За сутки сумма осадков может достигать 100-200 мм, что является опасным для жизнедеятельности. / meteonovosti.ru /
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