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Новости погоды

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В Москве побит рекорд по солнечному сиянию!

ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 4 сентября

  Август 2018 года оказался самым обильным на количество солнечных дней. По данным метеостанции МГУ, в августе было 17 ясных дней (по нижней облачности). Для сравнения в июле этого года таких дней было всего 2.

Число часов солнечного сияния в августе 2018 года составило 352 часа, что почти в полтора раза выше нормы. И прошедший август в столице оказался самым солнечным в этом столетии! До этого наибольшее число часов солнечного сияния наблюдалось в 2015 года и составило 325 часов.

В целом за летний сезон жители столицы получили 882 часа солнца, что стало 8 результатом столетия. Наибольшее количество солнца было летом 2011 года- 973 часа. / meteonovosti.ru /
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