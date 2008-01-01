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Сентябрьские заморозки в Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:03 Вторник, 4 сентября



осени, а местами и зимы. В отдельных районах выпал снег, и температура понижалась до отрицательных значений.



Вторжение холода на юг Сибири произошло в тылу циклона, сформировавшегося в высотной ложбине. На юг Западной Сибири стал поступать арктический воздух. А затем в эти районы распространился гребень антициклона с Урала, что усилило "холодный" эффект.



Заморозки отмечались во всех регионах, где небо в ночные часы было свободно от облаков. Причем ясное небо оказалось уделом средних и южных широт Сибири. А северные районы, из-за плотной облачности в условиях циклона, не подверглись столь ранней освежающей процедуре.



Утром во вторник до -1,6 градуса опускалась температура на севере Томской области. В Хакасии воздух местами остывал до -1,0. В Иркутской области до -0,4 градуса, в Забайкальском крае до -1,4, в Бурятии до -2,4.



По северо-восточной периферии антициклона на территорию Сибири продолжает поступать холодный воздух с побережья Карского моря, а из-за ясного неба в ночные часы происходит резкое падение температуры, в отдельных местах до отрицательных значений.



В Омской области, в том числе и в Омске в ночь на среду до -5, в ночь на 6 сентября до -6 градусов. В Тюменской в ближайшие два дня будут местами до -3, в Ханты-Мансийском а.о. до -1. Холодно и вокруг Алтая, в Новосибирской, Кемеровской и Томской области до -4, в Алтайском крае до -3..-4 градусов. Это ниже нормы на 2-4 градуса.



К концу недели синоптическая обстановка изменится, появится облачность, местами пройдут дожди, а заморозки отступят. / meteonovosti.ru /



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