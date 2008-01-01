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Новости погоды

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Холод захватил Казахстан и Среднюю Азию

ИА "Метеоновости" / 11:19 Вторник, 4 сентября

  При господстве антициклона на территории Казахстана и Средней Азии стоит ясная погода, что в ночные часы вызывает сильное выхолаживание, до 3..7 градусов, а холодный ветер северных румбов приносит прохладу из Сибири. Поэтому и дневная температура не дотягивает до нормы. На северо-востоке Казахстана около +20 градусов, вблизи к Аральскому морю, +20..+24 градуса. А результат следующий, отклонение от нормы на -4, -6 градусов. Существенных перемен в погодных условиях не будет, тепло по-прежнему на северо-западе Казахстана, на остальной территории прохладно. / meteonovosti.ru /
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