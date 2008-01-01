

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномально тепло в чукотской тундре



ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 4 сентября



Средняя температура воздуха выше нормы на 3-4 градуса. А в Певеке 1 сентября был установлен рекорд тепла: +18,4 градуса, в этот день норма была превышена на 8 градусов. Условия погоды диктует юго-западный поток и у поверхности земли и в средней тропосфере. Восточная окраина глубокого циклона будет поддерживать теплую погоду и в ближайшие два дня. Но южный ветер по традиции на северном побережье Чукотки усилится до 13-18 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура до 8-13 градусов, в отдельных районах до 22 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



