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Новости погоды

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Прекращения дождей в Приморье не ожидается

ИА "Метеоновости" / 10:21 Вторник, 4 сентября

  Выход глубокого циклона с юго-востока к российским берегам, вызвал очень сильные дожди, особенно вдоль прибрежной линии. Во Владивостоке за сутки выпало 118 мм осадков, и это лишь за дневные часы, а сумма соответствует месячной норме. Месяц только начался и в связи с обостряющейся ситуацией из-за тайфунов, можно ожидать и дальнейшего накопления влаги. Самый влажный сентябрь в краевом центр случился в 1994 году: 352 мм. А тем временем циклон продолжает поливать дождями и восток Хабаровского края, и Амурскую область. Его центр постепенно перебирается к Сахалину, самые сильные дожди достанутся северо-восточным районам Приморья, Сахалину и Курилам. Ветер будет усиливаться до 23-28 м/с, на Сахалине и Курилах до 28-33 м/с. В четверг и пятницу, 6 и 7 сентября в этих регионах также ветрено, до 23 м/с, а дожди пойдут на убыль. / meteonovosti.ru /
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