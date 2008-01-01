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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 4 сентября

ИА "Метеоновости" / 09:33 Вторник, 4 сентября

  В столице сохраняется аномально теплая погода. Температура воздуха превышает привычные показатели на 5 градусов.

Такое в истории бывает нечасто. В среднем, раз в 20 лет. И в этом году мы наблюдаем это редкое событие. Но погода постоянно преподносит сюрпризы. Когда-то бывает и очень тепло, а в иные году - небывалые холода. Самая низкая температура была зафиксирована 4 сентября 1901 года, когда воздух в утренние часы остыл до 0,8 градуса. И с тех пор таких холодов в это время не случалось. В 1938 году был зафиксирован очередной температурный максимум, 29,5 градуса. Да и 1938 год запомнился очень длинным периодом необычно теплой погоды. Первая декада сентября 1938 года была очень теплой. В тот год обновились целых 6 абсолютных максимумов. В 1911 году прошел сильный ливень, выпало до 52,6 мм осадков, при том, что месячная норма составляет 65 мм. И это значение стало абсолютным максимумом не только до 4 сентября, но и для всего месяца.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была чуть выше климатической нормы. Ночью термометры показали 11,8 градуса, а днем воздух прогрелся до 17,7 градуса. Осадков не было.

Сегодня в столице сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но из-за атмосферных фронтов, проходящих по периферии антициклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем воздух прогреется до 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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