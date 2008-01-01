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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Вторник, 4 сентября

  По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 4 сентября при переменной облачности с небольшими кратковременными дождями лишь по области. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 23..25 градусов в столице и до 20..25 - по области. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, 754 мм рт ст..

В Москве и области сохраняется теплая погода, но местами по области не исключены небольшие кратковременные дожди. Атмосферное давление немного понизится, но, тем не менее, останется выше нормы на 5-6 единиц, что не лучшим образом отразится на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. У таких людей могут возникнуть приступы стенокардии, головные боли и боли в области сердца.

Теплые дни рекомендуется провести с пользой. Чаще бывать на свежем воздухе, выполнять посильные физические упражнения. Поддерживать организм витаминами. Людям пожилого возраста следует принимать лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых.

4 сентября геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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