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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:40 Понедельник, 3 сентября

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве понизится до 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер переменный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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