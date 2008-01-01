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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:40 Понедельник, 3 сентября
Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве понизится до 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер переменный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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