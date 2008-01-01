Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Турции небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 14:12 Понедельник, 3 сентября

  В Турции установилась очень жаркая погода, температура воздуха превышает привычные показатели на 4 градуса. Очередной температурный максимум был зафиксирован в Анталии. 2 сентября воздух в городе прогрелся до 39,9 градуса, что немного выше предыдущего рекорда, состоявшегося в 1982 году, когда термометры показали 39,2 градуса. Вода в Черном море близ берегов Турции очень теплая, 28..29 градусов. И купание на пляжах не приносит облегчения.

Горячий воздух поступает в Турцию из Северной Африки. И 4 сентября здесь по-прежнему солнечно и сухо. Температура воздуха в ночные часы 12..17 градусов, днем воздух прогреется до 30..35. Но на солнце будет казаться, что температура гораздо выше. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вт.
4 сен.
+24
Ср.
5 сен.
+26
Чт.
6 сен.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Хуфуф		 -6
Ла-Пас

некомфортное место: Владивосток
комфортное место: Пуэбло

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100