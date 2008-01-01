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В Турции небывалая жара



ИА "Метеоновости" / 14:12 Понедельник, 3 сентября



В Турции установилась очень жаркая погода, температура воздуха превышает привычные показатели на 4 градуса. Очередной температурный максимум был зафиксирован в Анталии. 2 сентября воздух в городе прогрелся до 39,9 градуса, что немного выше предыдущего рекорда, состоявшегося в 1982 году, когда термометры показали 39,2 градуса. Вода в Черном море близ берегов Турции очень теплая, 28..29 градусов. И купание на пляжах не приносит облегчения.



Горячий воздух поступает в Турцию из Северной Африки. И 4 сентября здесь по-прежнему солнечно и сухо. Температура воздуха в ночные часы 12..17 градусов, днем воздух прогреется до 30..35. Но на солнце будет казаться, что температура гораздо выше. / meteonovosti.ru /



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