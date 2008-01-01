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Новости погоды
В Кемеровской области снег выпал раньше времени
ИА "Метеоновости" / 13:37 Понедельник, 3 сентября
1 сентября запомнилось жителям Кемеровской области первым снегом. Который отмечался также 2 и 3 сентября. Снег в начале сентября - большая редкость для Кемеровской области. Выпавший снег, а это был мокрый снег, очень быстро растаял, не сформировав первого неустойчивого снежного покрова. Выпавшие осадки были связаны с резким понижением температуры воздуха.
4 сентября в отдельных дожди, местами сильные, в отдельных районах порывы ветра до 15 м/с, температура воздуха ночью 3..8 градусов. При прояснениях заморозки до -4 градусов, днем 8..13 градусов, местами до +18. / meteonovosti.ru /
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