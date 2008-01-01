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Жаркая погода сохраняется на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 3 сентября



Южные области ЕТР остаются во власти антициклона. И погода здесь по-прежнему теплая и солнечная. Температура воздуха гораздо выше привычных показателей. Снова были перекрыты многолетние температурные максимумы. 2 сентября в Орле термометры показали 31,3 градуса, в Ельце 32, в Ялте воздух прогрелся до 31,1 градуса, в Курске было 31,4. Самая высокая температура наблюдалась в Воронеже, 32,4 градуса.



4 сентября в южных регионах сохранится влияние области повышенного давления, существенных осадков не ожидается и по-прежнему тепло, 26..31 градус. / meteonovosti.ru /



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