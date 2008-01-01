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Новости погоды
В Москве до конца недели тепло и практически без осадков
ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 3 сентября
Погоду в Москве и области в ближайшие дни будет определять антициклон. Слабый дождь возможен лишь во вторник, и то лишь местами. Температура воздуха и ночью и днем сохранится высокой.
Только 4 сентября в Москве и области будет сказываться влияние атмосферных фронтов, протянувшихся по периферии антициклона. Ночью небольшой дождь соберется и в столице и в области, а днем только в Подмосковье. Ночью в городе 13..15 градусов, в центре до 18 тепла, днем максимальная температура 23..25 градусов. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов и будет соответствовать началу августа.
В последующие дни рабочей недели осадков не ожидается, преобладающая температура ночью по региону 10..15, днем воздух станет прогреваться до 25..27 градусов.
Первая неделя сентября со столь высокой температурой воздуха и практически без осадков, явление не частое. По статистики это случается в среднем раз в 20 лет.
Последний раз в Москве устойчивая очень теплая и сухая погода в первой неделе сентября наблюдалась в 2009 году. Тогда период сухой погоду удерживался с 28 августа до 6 сентября. И в этом году сухая погода удерживается с 28 августа, и будем надеяться до 8 сентября. / meteonovosti.ru /
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