Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 3 сентября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 22..23 градуса, Восточном 21..23 градуса, Юго-восточном 21..22 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 22..23 градуса, Западном 21..22 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.
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В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 22 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 19..21 градус. / meteonovosti.ru /