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Новости погоды
Сезон тропических циклонов в разгаре
ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 3 сентября
В Северном полушарии продолжается сезон циклонов. В Тихом океане действуют три из них. "Jeby" приближается к Японскому архипелагу, но это уже заполняющийся циклон, каких-либо существенных неприятностей от него ждать не стоит. Ураган "Norman" уходит от Калифорнии, как и тропический шторм "Olivia". Начало сентября считается пиком сезона циклонов в Атлантике. Тропический шторм "Florence" не угрожает побережью, а близ Багамских островов сформировалась тропическая депрессия, которая может развиться до тропического шторма. / meteonovosti.ru /
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