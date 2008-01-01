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Первый снег выпал в Якутии



ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 3 сентября



В минувший день, 2 сентября, на севере Якутии выпал первый снег. Территорию республики то и дело пересекают атмосферные фронты. А температура воздуха уже заметно понизилась. И в ночные часы воздух в северных районах остывает до -5 градусов.



4 сентября атмосферное давление в Якутии вырастет, скажется влияние антициклона. На севере и на юге, в зоне действия атмосферных фронтов, не обойдется без осадков и ветра. На юге, юго-востоке и северо-востоке пройдут дожди различной интенсивности, на севере с мокрым снегом, местами порывистый ветер до 11-16 м/с, температура воздуха ночью -3..+2, на севере -4..-9 градусов, на юге +3..+8; днем термометры покажут 9..14 градусов, на севере 1..6, на юго-западе 14..19. / meteonovosti.ru /



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