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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:24 Понедельник, 3 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 23 августа по 2 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 25 августа зарегистрированы возмущения, 26 августа большая, а 27 августа - малая геомагнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 2-11 сентября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /



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