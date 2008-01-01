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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:32 Понедельник, 3 сентября



В первый учебный день погода порадует жителей столичного региона и, прежде всего, тех, кто идет в школу в первый раз. Будет по-летнему тепло. А вот в утренние часы уже прохладно и это надо учитывать и соответственно одеваться.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 3 сентября при переменной облачности с небольшими кратковременными дождями лишь в западной половине области. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 24..26 градусов в столице и до 21..26 - по области. Ветер слабый. Атмосферное давление значительно не изменится и останется повышенным, 756 мм рт ст..



Для большинства жителей Москвы и области такая погода будет комфортной и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. И лишь высокий фон атмосферного давления может стать причиной недомоганий у метеозависимых людей, прежде всего, страдающих артериальной гипертонией.



Геомагнитный фон 3 сентября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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