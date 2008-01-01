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Новости погоды

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На Юге Европейской России и в Крыму бархатный сезон

ИА "Метеоновости" / 14:12 Воскресенье, 2 сентября

  Южные районы Европейской территории и Крым находятся в теплом секторе средиземноморского циклона, который радует теплом и солнцем, осадков нет. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов, и в Симферополе был обновлен рекорд температуры для 1 сентября. Теперь он составляет +34.6, а предыдущий был +33.4 градуса, наблюдавшийся в 2014 году.

В начале новой недели южные районы Европейской России и Крым останутся в теплом секторе циклона.

При переменной облачности в основном без осадков, лишь в Краснодарском крае могут собраться кратковременные дожди с грозами, при грозах ветер местами окрепнет в порывах 13-18 м/с. Днем 26..32, местами и в Крыму до +33 градусов.

Температура воды 25-26 градусов. Бархатный сезон начался. / meteonovosti.ru /
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