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На Урале сохранятся заморозки



ИА "Метеоновости" / 14:02 Воскресенье, 2 сентября



В субботу Урал находился под опекой антициклона, его центр обосновался в районе Екатеринбурга. При ясной погоде, в ночь на воскресенье в Свердловской и Челябинской областях гранул заморозок до -2 градуса.



В начале новой недели центр антициклона останется на месте, и зона заморозков охватит большую часть Урала. В ночь на 3 сентября заморозки ожидаются не только в воздухе, но и на поверхности почвы, местами до -2 градусов, а в Челябинской области до -4. / meteonovosti.ru /



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