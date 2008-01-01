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Новости погоды

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Рекорды Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 2 сентября

  Первый день осени на большей части Европейской России выдался теплым, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4, а местами на 8 градусов. В результате были установлены новые абсолютные максимумы для 1 сентября. Больше всего рекордов пришлось на Центральный округ. В Орле температура повышалась до +29 градусов, оставив позади 2002 год со значением +28.9. В Ельце воздух разогрелся до +34.1 градуса, что выше предыдущего почти на 4 градуса, за тот же 2002 год. В Тамбове столбик термометра добрался до отметки +33.3, оставив позади 1982 год с температурой +31.7. В Курске 1 сентября было +32, что выше прежнего рекорда на 2.3 градуса за 2010 год. Среди рекордсменов и Воронеж с температурой +33.7 градуса, предыдущий составлял +30.9 и наблюдался в 1957 году. Не обошлось без рекордно высоких температур и в Приволжском округе. В Пензе воздух разогрелся до +32.9, что выше прежнего на 0.5 градуса наблюдавшегося в 1982 году.

В начале новой недели в Черноземье осадков не ожидается, и воздух прогреется до 30..32 градусов. А значит, велика вероятность новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /
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