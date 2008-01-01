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О заморозках в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 2 сентября



Антициклон, раскинувшийся над бескрайними сибирскими просторами, обеспечивает преимущественно сухой, но холодной погодой. Накануне среднесуточная температура воздуха в Западной Сибири была ниже многолетних значений на 2-4, а в южных районах на 4-6 градусов, правда, до рекордных значений дело пока не дошло.



В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. В Западной Сибири в ночные и ранние утренние часы при прояснениях ожидаются заморозки в автономных округах до -2, на юге Тюменской области до -3, а в Омской области и вовсе до -5 градусов.



Антициклон, продвигаясь на восток, расширит и географию заморозков. В ночь на понедельник они ожидаются в Эвенкии и Туруханском районе интенсивностью до -3..-5 градусов, в Иркутской области до -2, в Бурятии до -2 градусов. Среднесуточная температура воздуха в вышеперечисленных районах приблизится к своей климатической норме, а местами окажется и ниже ее. / meteonovosti.ru /



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