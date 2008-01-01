Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О заморозках в Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 2 сентября

  Антициклон, раскинувшийся над бескрайними сибирскими просторами, обеспечивает преимущественно сухой, но холодной погодой. Накануне среднесуточная температура воздуха в Западной Сибири была ниже многолетних значений на 2-4, а в южных районах на 4-6 градусов, правда, до рекордных значений дело пока не дошло.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. В Западной Сибири в ночные и ранние утренние часы при прояснениях ожидаются заморозки в автономных округах до -2, на юге Тюменской области до -3, а в Омской области и вовсе до -5 градусов.

Антициклон, продвигаясь на восток, расширит и географию заморозков. В ночь на понедельник они ожидаются в Эвенкии и Туруханском районе интенсивностью до -3..-5 градусов, в Иркутской области до -2, в Бурятии до -2 градусов. Среднесуточная температура воздуха в вышеперечисленных районах приблизится к своей климатической норме, а местами окажется и ниже ее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+25
Пн.
3 сен.
+24
Вт.
4 сен.
+23
Ср.
5 сен.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 0
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Джанъе

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100