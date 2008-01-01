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ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 2 сентября



В полдень на опорной станции города, ВДНХ, воздух прогрелся до +23.3 градуса, в районе ТСХА и Тушино чуть теплее, +23.7, в центре, на Балчуге, столбик термометра остановился у отметки +24 градуса, а вот в районе МГУ только +22.4. Атмосферное давление существенно не изменилось, и составляет 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 45%. Ветер юго-восточный, слабый. Солнечно и без осадков. / meteonovosti.ru /



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