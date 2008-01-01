

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тайфун "JEBI" направляется к Приморью



ИА "Метеоновости" / 12:04 Воскресенье, 2 сентября



Судя по последним расчетам, тайфун "JEBI" все же направляется к южным границам Приморского края. В первый рабочий день новой недели ближе к вечеру он обрушится сильными дождями на юго-запад края. К середине недели в краевом центре Владивостоке и на большей части Приморья ожидаются сильные дожди, по предварительным расчетам может выпасть 15-45 мм, местами более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить 70-140 мм, ветер будет усиливаться до 15-22 м/с, на побережье до 25-30 м/с. В районе м. Поворотный - м. Золотой высота волн может достигать до 2.5-3.5 м, не исключен подъем уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок. Также возможны паводки на большей части края с подъемом уровня воды до 2-2.5 м, значительное затопление прилегающих территорий (на отдельных участках до категории опасного явления).



Во второй половине недели тайфун, который перейдет в разряд внетропического циклона окажется над Хабаровским краем. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



