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Новости погоды

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Чукотка бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 11:02 Воскресенье, 2 сентября

  На календаре сентябрь, а на Чукотке еще по-летнему тепло. Накануне среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений на 4-6, а на севере и вовсе более, чем на 10 градусов. И в инструментальные наблюдения за погодой в ряде населенных пунктов были внесены изменения.

Рекордно высокие температуры в первый день сентября были зафиксированы на острове Врангеля +12.7, оставив позади 2007 год со значением +11.8 градуса. В Уэлене, самом восточном поселке России, столбик термометра остановился у отметки +13.5 градуса, что выше предыдущего всего-навсего на 0.3 градуса и наблюдавшегося в 1991 году. Рекордно высокие температуры в Анадыре - столице Чукотского округа, +18.3, предыдущий +17.5 наблюдался в 2016 году; в Певеке +18.4, что выше прежнего на градус за 2007 год.

В предстоящие сутки Чукотку пересечет циклон, который откроет дорогу холодному воздуху на арктическое побережье, где и похолодает до 3..8 градусов. Остальная территория будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие дожди, после полудня 12..17, а при прояснениях и 17..22 тепла. А значит, велика вероятность новых рекордно высоких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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